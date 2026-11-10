Beşiktaş Kulübü, Atatürk'ü 88. yıl dönümünde Dolmabahçe'de andı

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Beşiktaş Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde Dolmabahçe'de andı.

Tüpraş Stadı'nın Dolmabahçe tarafında düzenlenen törene, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri ve siyah-beyazlı sporcular katıldı.

Törende saat 09.05'te siren sesleri eşliğinde Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Başkan Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, daha sonra Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk'ün vefat ettiği odayı ziyaret ederek çiçek bıraktı.

Kaynak: AA