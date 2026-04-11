Beşiktaş Kulübünün divan kurulu toplantısı başladı

Beşiktaş Kulübü'nün 2026 yılı olağan divan kurulu toplantısı Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ahmet Ürkmezgil, birlik vurgusu yaparak, kulübün gücünün taraftarlardan ve yönetimden geldiğini belirtti. Ayrıca, Süleyman Seba Müzesi'nin mayıs ayı sonunda açılacağı duyuruldu.

Beşiktaş Kulübünün 2026 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı başladı.

Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'ndaki toplantıya siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil, denetim kurulu ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıdaki konuşmasında birlik ve beraberliğe vurgu yapan Ahmet Ürkmezgil, "Bu kulübün gücü, hiçbir zaman yalnızca sahada kazanılan kupalardan gelmedi. Bu kulübün asıl gücü; tribünde omuz omuza oturan taraftardan, fedakarca görev yapan yöneticiden, geçmişine sahip çıkan üyeden beslendi. İşte bu yüzden bugün hepinize seslenirken aklımda tek bir kelime var, birlik. 'Birlik Divanı' sloganıyla yola çıktık ve bu birlikteliği sağlamak için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Akaretler'deki eski kulüp binasında yapımı devam eden Süleyman Seba Müzesi'nin mayıs ayı sonunda açılacağını kaydeden Ürkmezgil, "Bu müze, yalnızca vitrinlerde duran kupalardan ve fotoğraflardan ibaret olmayacak. Bu mekan; Beşiktaş'ımızın hafızasını, Süleyman Seba'nın ruhunu ve bu camianın onlarca yıllık birikimini gelecek nesillere aktaracak yaşayan bir alan olacak. Bu alanda divan kurulu üyelerimizi, genel kurul üyelerimizi, iş insanlarımızı, eski sporcularımızı ve genç öğrencilerimizi birbirinden farklı kişilerle düzenli olarak bir araya getirmeyi planlıyoruz. Onların fikirlerini dinleyeceğiz, Beşiktaş için yeni projeler üreteceğiz. Kayda değer her fikri yönetim kurulumuzla paylaşacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama

İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeri ve saati belli oldu

ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeri ve saati belli oldu
Pakistan'dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır! Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı

Dünya bu detayı konuşuyor! ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır
500

Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi

Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi
Real Madrid'den şok kayıp! Belki de şampiyonluk gitti

Ne olacak bu takımın hali?
Mesut Özil'den forma isteyen Sinan Akçıl'a büyük şok

Mesut Özil'den forma isteyen Sinan Akçıl'a büyük şok
Murat Boz'dan sahnede Hadise'ye olay sözler: Böyle kıyafetler giyme benim karşımda

Murat Boz'dan sahnede Hadise'ye olay sözler
Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi

Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi
'Komşu' Işın Karaca'yı deport etti: Milli bir meseleymiş

"Komşu" Işın Karaca'yı deport etti: Milli bir meseleymiş
Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası

Belediye vakfında kurbanlık bağışlarıyla kurban kesmemişler