Beşiktaş Konyaspor maçının VAR'ı Cihan Aydın oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Cihan Aydın oldu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.30'da oynanacak müsabakayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak.

Söz konusu karşılaşmanın VAR koltuğunda Cihan Aydın oturacak. Aydın'a AVAR olarak Ceyhun Sesigüzel ve Özer Özden eşlik edecek. - İSTANBUL

