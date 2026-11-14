Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarına Nevzat Demir'de antrenmanla devam etti

Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarına Nevzat Demir'de antrenmanla devam ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Beşiktaş, Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenman ısınma koşuları, 5'e 2 top kapma ve çift kale maçla tamamlandı.
BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenman ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, iki günlük iznin ardından 17 Kasım Salı günü saat 11.30'da yapacağı antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı