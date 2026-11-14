Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarına Nevzat Demir'de antrenmanla devam etti

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BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenman ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, iki günlük iznin ardından 17 Kasım Salı günü saat 11.30'da yapacağı antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı