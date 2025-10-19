Beşiktaş, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

BEŞİKTAŞ Süper Lig erteleme maçında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in üçüncü hafta erteleme maçında deplasmanda oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ise ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladıkları idman, çift kale maçlarla tamamlandı.