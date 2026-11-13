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Beşiktaş, Konyaspor deplasmanı öncesi Nevzat Demir'de antrenman yaptı

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Beşiktaş, Konyaspor deplasmanı öncesi Nevzat Demir'de antrenman yaptı
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Beşiktaş, Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürdü. Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenman minyatür kale ve çift kale maçla tamamlandı; ekip yarın antrenmana devam edecek.

BEŞİKTAŞ, Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşularıyla başladı. Antrenman gerçekleştirilen minyatür kale maçın ardından dar alanda yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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