Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı Spor Haberleri Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, pas çalışması sonrası koşu ve ayak tenisi çalışmasıyla sona erdi. Siyah-beyazlılar, İstanbulspor maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı idmanla devam edecek. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Valerien Ismael İstanbulspor Beşiktaş Spor Güncel Haberler

Haberler ›› Spor ›› Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.