Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Taktik çalışmayla devam eden antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi. Beşiktaş, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 18.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Alanya'ya giderek kampa girecek. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Aytemiz Alanyaspor Valerien Ismael Beşiktaş Spor Haberler

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