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Beşiktaş, Kocaelispor'u 2-1 yenerek evindeki galibiyet serisini 8 maça çıkardı

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu sezon Avrupa Ligi ve ligde evinde oynadığı 8 maçı da kazanırken, taraftarı önünde 21 gol attı ve kalesinde 4 gole engel olamadı.

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, bu sezon Avrupa Ligi ve ligde evinde oynadığı 8 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Kartal, bu skorla evinde oynadığı müsabakalarda kayıp yaşamadan yoluna devam etmeyi sürdürdü.

Siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de iç sahada oynadığı 8 maçı da kazandı.

Avrupa'da Midtjylland ile Hradec Kralove'yi 1-0, Kauno Zalgiris'i 3-0 ve son olarak da Marsilya'yı 4-1 yenen Beşiktaş, ligde ise Eyüpspor'u 1-0, Çorum FK'yı 6-2, Erzurumspor FK'yı 3-0 ile Kocaelispor 2-1 mağlup etti.

Dolmabahçe'de yoluna kayıpsız devam eden siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 21 gol atarken, kalesinde 4 gole engel olamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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