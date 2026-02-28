Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig 24. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kocaelispor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçtaki tek golü 52. dakikada Agbadou kafasıyla kaydetti.

Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli

Hakemler: Cihan Aydın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Osman Gökhan Bilir

Kocaelispor : Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Show (Dk. 90+1 Ahmet Sağat), Keita, Linetty (Dk. 61 Nonge), Agyei, Tayfur Bingöl (Dk. 60 Churlinov), Serdar Dursun

Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Asllani (Dk. 81 Salih Uçan), Olaitan, Cengiz Ünder (Dk. 72 Mustafa Hekimoğlu), Cerny (Dk. 82 Rashica), Oh (Dk. 90+2 Jota Silva)

Gol: Dk. 52 Agbadou ( Beşiktaş )

Sarı kartlar: Dk. 81 Ahmet Oğuz ( Kocaelispor ), Dk. 82 Rıdvan Yılmaz, Dk. 83 Mustafa Hekimoğlu ( Beşiktaş )

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kocaelispor'u 1-0 yendi.

52. dakikada Beşiktaş, Kocaelispor karşısında öne geçti. Cerny'nin sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Agbadou, kafayla topu ağlara yolladı: 0-1.

62. dakikada Kocaelispor'un kullandığı serbest vuruşta Balogh, rakip takım ceza sahası içinde topla buluştu. Bu oyuncunun yerden sert şutunda, top direğin dibinden dışarı çıktı.

72. dakikada Oh'un ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cerny'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

90+3. dakikada rakip ceza sahası içinde kaleci Gökhan Değirmenci'yle karşı karşıya kalan Olaitan'ın vuruşunda, Gökhan Değirmenci topu ayağıyla çıkardı.

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Şahin Oktay
500

