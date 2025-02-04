Beşiktaş, Kırklarelispor'u 2-0 Mağlup Etti

Ziraat Türkiye Kupası 2. haftasında Kırklarelispor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, Olimpiyat Stadyumu'ndaki son 3 maçını da kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda çıktığı son 3 müsabakadan da galip ayrıldı.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Kartal, sezon başında Galatasaray ile oynadığı TFF Süper Kupa mücadelesini de 5-0 kazanmıştı. - İSTANBUL