Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile yaptığı görüşme sonrası kritik mesaj: Suriye'de teröre yer yok

Tarihi görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu!
Talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi! Türkiye'den Şara'ya özel uçak

Tarihi görüşmede dikkat çeken detay
Bolu'daki yangın faciasında raporlar tamamlandı

Yangın faciasında raporlar tamamlandı
Japon deprem uzmanı Moriwaki'den Ege Denizi uyarısı: 7 üzeri bir deprem meydana gelebilir

Japon deprem uzmanından korkutan Ege uyarısı

Beşiktaş-Kırklarelispor Maçı İçin Yüzlerce Taraftar İstanbul'a Gitti

Beşiktaş-Kırklarelispor Maçı İçin Yüzlerce Taraftar İstanbul'a Gitti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda bugün Beşiktaş ile Kırklarelispor arasında oynanacak maç öncesinde, Kırklarelispor taraftarları coşkuyla İstanbul'a hareket etti. 30 otobüs ve 15 midibüs ile yola çıkan taraftarlar, galibiyet için umutlu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak olan Beşiktaş- Kırklarelispor maçı için yüzlerce taraftar İstanbul'a yola çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda bugün saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş ile Kırklarelispor mücadele edecek. Kırklarelispor taraftarı, Millet Bahçesi'nde toplanarak coşkuyla besteler söyledi. 39 Gençlik Taraftar Grubu Lideri Ogün Çay, heyecanlı olduklarını ifade ederek galibiyet ile dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Taraftarlardan Gülşen Gürses de takımlarının yanında olduklarını belirterek destekleyen herkese teşekkür etti.

Takımına destek olmak isteyen taraftarlar 30 otobüs ve 15 midibüs ile İstanbul'a hareket etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Japon deprem uzmanından korkutan Ege uyarısı
img

NATO'dan sürpriz Türkiye paylaşımı! Güverteden çektiler
img

Dünya Kick Boks Şampiyonu cami görevlisini yumruklayarak felç etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul kara hazır

İstanbul teyakkuzda! İşte alınan tüm önlemler
Kılıçlar çekildi! İsrailli Bakan'dan Netanyahu'ya ateşkes tehdidi

İsrailli Bakan'dan Netanyahu'ya ateşkes tehdidi
İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü

İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü
Sergen Yalçın Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı

Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si
Çalışma Bakanı Işıkhan: Esnek çalışma modeline ilişkin düzenleme yapılacak

Çalışma süresi kısalıp, tatil süreleri uzayacak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.