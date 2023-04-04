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Beşiktaş kılıçları çekti! Kararından dönmeyen TFF'yi UEFA'ya şikayete gittiler

Spor Haberleri

TFF, ligden çekilen takımlar için aldığı hükmen mağlubiyet kararında değişikliğe gitmemesi sonrası Beşiktaş harekete geçti. "Ligden çekilen takımların maçları geçersiz sayılsın." teklifi kabul görmeyen siyah-beyazlılar, UEFA'ya konuyla ilgili başvuruda bulundu.

Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ederek zirveye yaklaşan Beşiktaş, Hatayspor ve Gaziantep FK maçları ile ilgili kararın değişmesi için yeni bir hamle yaptı.

BEŞİKTAŞ, UEFA'YA GİTTİ

Fanatik'te yer alan habere göre, Beşiktaş, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nin maçlarının geçersiz sayılması için UEFA'ya başvuruda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Deprem felaketi sonrası ligden çekilme kararı alan Hatayspor ve Gaziantep FK'nin oynadığı maçlar tescil edildi. İki takım ile sezonun geri kalanında karşı karşıya gelecek ekiplere ise hükmen galibiyet yazılacak. Beşiktaş ise bu kararı adil bulmayarak, iki takımın lig maçlarının geçersiz sayılmasını istedi. TFF ise bu talebi reddetti.

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Yorumlar (2)

Ufuk Yesilyayla:

NE AĞLADINIZ BE ARKADAŞ OYNADIĞINIZ MAÇLARDA YENSEYDİNİZ BÖYLE İTİRAZLAR SÖZ KONUSU BİLE OLMAZDI (BIRAKIN ARTIK TİNER ÇEKME İŞLERİNİ , OLMADI TİNER/İN MARKASINI DEĞİŞTİRİN :) )

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ahmet örnek:

yoruma gel çay demle içinede cici bebe batır ye.

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