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Beşiktaş, KF Tirana maçı hazırlıklarını sürdürdü

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanşında Arnavutluk ekibi KF Tirana ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar kondisyon ve taktik çalıştı. Yeni transfer Ante Rebic ilk kez antrenmana çıktı. Öte yandan Başkan Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkan Emre Kocadağ idmanı kenardan takip etti. Beşiktaş, KF Tirana maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Uefa Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanşında Arnavutluk ekibi KF Tirana ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar kondisyon ve taktik çalıştı. Yeni transfer Ante Rebic ilk kez antrenmana çıktı.

Öte yandan Başkan Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkan Emre Kocadağ idmanı kenardan takip etti.

Beşiktaş, KF Tirana maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Ahmet Nur Çebi Şenol Güneş Beşiktaş Spor Haberler

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