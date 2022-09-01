Beşiktaş'ın sözleşmesini fesh ettiği Kenan Karaman, Schalke 04'e katıldı

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken, kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollar ayrılıyor. Bu doğrultuda forvet Kenan Karaman'ın sözleşmesi sona erdirildi. Milli golcünün yeni durağı ise Alman ekibi Schalke 04 oldu. 28 yaşındaki santrfor bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Schalke'ye 3 yıllık imzayı atacak

Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam eden Siyah-beyazlı takım, kadroda fazla şans bulamayan Kenan Karaman'nın kontratını fesh etti.

YENİ ADRESİ SCHALKE 04 OLDU

Beşiktaş'tan ayrılan Kenan Karaman'ın yeni adresi de belli oldu. 28 yaşındaki milli futbolcu, Alman ekibi Schalke 04 ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Kenan Karaman bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Schalke'ye 3 yıllık imzayı atacak. Karaman, Beşiktaş'a gelmeden önce yine Almanya'da Fortuna Düsseldorf'ta forma giymişti.

BU SEZON FAZLA SÜRE ALAMADI

Teknik Direktör Valerien İsmael'in tercihleri arasında fazla yer alamayan Kenan Karaman, bu sezon 2 maçta sadece 36 dakika oynayabildi ve skora katkı sağlayamadı. Zaman zaman gol yollarında etkili olmadığı için bek pozisyonunda da görev almıştı.