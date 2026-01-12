Haberler

Beşiktaş'ta Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları başladı

Güncelleme:
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarına teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu saba yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, dar alanda oynanan minyatür kale oyunlarının ardından taktiksel çalışmalarla sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
