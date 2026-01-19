Haberler

Beşiktaş, 3 puanı 90 artı 5'te kurtardı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Zecorner Kayserispor'u 1-0 mağlup ederek ikinci yarıya 3 puanla başladı. El Bilal Toure, maçın son dakikasında attığı kafa golüyle takımına galibiyeti getirdi. Beşiktaş, bu galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Zecorner Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş, El Bilal Toure'nin 90 artı 5. dakikada attığı golle rakibini 1-0 yenerek ikinci yarıya 3 puanla başladı.

Beşiktaş, 9'u isabetli 31 şut çektiği, 44 kez rakip ceza sahasında topla buluştuğu karşılaşmada, Zecorner Kayserispor'u son dakikalarda buluduğu golle 1-0 mağlup etti. El Bilal Toure, maçın son anlarında attığı kafa golüyle takımını adeta ipten aldı.

El Bilal Toure gollerine devam ediyor

Son anlarda attığı golle Beşiktaş'ı önemli bir puan kaybından kurtaran El Bilal Toure, oynadığı son 2 maçta da fileleri havalandırdı.

Ankara Keçiörengücü'yle oynanan kupa maçında da gol atan tecrübeli oyuncu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 13. maçında altıncı golüne ulaştı.

El Bilale Toure, ligde RAMS Başakşehir, Fenerbahçe, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK maçlarında da gol sevinci yaşamıştı.

Yenilmezlik serisi 9 maç oldu

Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 9 maçta mağlup olmadı.

Bu sezonun ilk yarısında evinde 3-2 kaybettiği Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 7, kupada da 2 maça çıkan siyah-beyazlılar, bu süreçte rakiplerine yenilmedi.

Söz konusu maçlarda Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Kayserispor'u yenen Beşiktaş, Samsunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor karşılaşmalarında ise rakipleriyle berabere kaldı.

Kayserispor'a karşı 12 maçtır kaybetmiyor

Beşiktaş'ın, Süper Lig'de Kayserispor ile oynadığı son 12 karşılaşmada mağlubiyeti bulunmuyor.

Siyah-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 11 kez sahadan galip ayrılırken 1 mücadele ise berabere sonuçlandı.

Beşiktaş, Kayserispor ile oynadığı son 5 karşılaşmada ise rakibinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Uduokhai cezalı

Beşiktaş'ta Felix Uduokhai sarı kart cezalısı oldu.

Yaptığı faulün ardından karşılaşmanın 51. dakikasında sarı kart gören siyah-beyazlı oyuncu, bu sezonki 4. sarı kartı sebebiyle cezalı duruma düştü.

Gelecek hafta oynanacak ikas Eyüpspor maçında forma giyemeyecek olan tecrübeli savunmacı Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçlarında da sarı kart gördüğü için sınıra gelmişti.

Asist, Orkun Kökçü'den

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Orkun Kökçü, Kayserispor ağlarını havalandırmak için birçok kez şans yakalasa da meşin yuvarlağı filelerle buluşturamadı.

Maç içinde birçok defa sarı-kırmızılı kaleci Bilal Bayazıt'ı aşamayan milli futbolcunun 70. dakikada gole çok yaklaştığı pozisyonda ise bu kez Kayserisporlu savunma oyuncusu Benasser izin vermedi. Kenardan gelen ortada kaleci Bilal'in uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahasında önünde bulan Orkun'un vuruşunda top kaleciyi geçse de Benasser çizgi üzerinde golü engelledi.

Orkun Kökçü, skor üretemese de yaptığı asistle Beşiktaş'a 3 puanı getiren isimlerden oldu. Milli futbolcu, 90 artı 5. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında, ayak içiyle yaptığı ortayla El Bilal Toure'ye gol pasını verdi.

Yönetim istifaya davet edildi

Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşmanın özellikle sonlarına doğru istifa tezahüratlarını dillendirdi.

Siyah-beyazlı takımın istediği golü bulamamasının üzerine taraftarlar, "Yönetim istifa", "Yönetim uyuma istifayı hazırla" diye tezahürat yaparak Adalı yönetimini istifaya davet etti.

Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlıları öne geçiren golün ardından daha yoğun şekilde istifa tezahüratı yaptı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
500

