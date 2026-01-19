Haberler

Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 1 Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 1 Kayserispor: 0 (Maç sonucu)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u 1-0 mağlup ederek sahasında önemli bir galibiyet aldı. Golü 90+5'te El Bilal Touré kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Mendes'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mane'nin penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu ayaklarıyla meşin yuvarlağı kurtardı.

58. dakikada orta alanda topla buluşan Cardoso, topu sürerek ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı uzak kale direğinin yanından auta gönderdi.

64. dakikada Mendes'in pasında topla buluşan Cardoso, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

70. dakikada sağ taraftan Rashica'nın yaptığı ortada kaleci Bilal Bayazıt'ın uzaklaştıramadığı topa ceza sahası içinde Orkun Kökçü vurdu. Bilal Bayazıt'ın kurtarışının ardından çizgi üzerinde savunmada Benasser meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

86. dakikada sol taraftan Orkun Kökçü'nün sol taraftan kullandığı kornerde Onugkha'nın ters kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

90+5. dakikada sağ taraftan Orkun Kökçü'nün yaptığı ortada, altıpasın gerisinde iyi yükselen El Bilal Touré'nin kafa vuruşunda üst direğe de çarpan top ağlara gitti. 1-0

Stat: Tüpraş

Hakemler: Ozan Ergün, Esat Sancaktar, Bahtiyar Birinci

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Emirhan Topçu, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz (Salih Uçan dk. 79), Orkun Kökçü, Rashica (Cengiz Ünder dk. 71), Cerny (Jota dk. 79), El Bilal Toure, Abraham (Devrim Şahin dk. 90+10)

Yedekler: Emir Yaşar, Emre Bilgin, Taylan Bulut, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Kayserispor: Bilal Bayazıt, Aaron Opoku, Bennasser, Denswil, Ramazan Civelek (Carole dk. 77), Furkan Soyalp (Semih Güler dk. 89), Benes, Mane (Burak Kapacak dk. 89), Mendes (Görkem Sağlam dk. 73), Cardoso (Talha Sarıarslan dk. 89), Onugkha

Yedekler: Onurcan Piri, Katongo, Mather, Tuci, Dorukhan Toköz

Teknik Direktör: Radomir Djalovic

Gol: El Bilal Toure (dk. 90+5) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz (Beşiktaş), Furkan Soyalp, Benes, Radomir Djalovic, Bilal Bayazıt (Kayserispor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi

Şara ile sürpriz görüşme! Trump'ın mesajı YPG'nin hoşuna gitmeyecek
YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı! Yeni operasyon an meselesi

Teröristleri hapishaneden saldılar, ordu yeniden harekete geçti
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti

Komşuda kriz! Cumhurbaşkanı istifa etti
İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul dahil 4 şehirde ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Şeriat' çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt

"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
Aston Villa, Abraham için İstanbul'a geldi

Süper Lig devinin yıldız golcüsü için İstanbul'a geldiler
İmzalar atıldı! Acun Ilıcalı'dan tarihi transfer

İmzalar atıldı! Acun'dan tarihi transfer
Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti

Çok sayıda isme yeni görevi tebliğ etti
'Şeriat' çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt

"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
Trabzonspor yeni sol bekini Türkiye'ye getirdi

Transferde mutlu son! Günlerdir bekleniyordu, Türkiye'ye geldi
Yatağını ıslatan 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı

Korkunç olay! 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı