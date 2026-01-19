Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 1 Kayserispor: 0 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u 1-0 mağlup ederek sahasında önemli bir galibiyet aldı. Golü 90+5'te El Bilal Touré kaydetti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Mendes'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mane'nin penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu ayaklarıyla meşin yuvarlağı kurtardı.
58. dakikada orta alanda topla buluşan Cardoso, topu sürerek ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı uzak kale direğinin yanından auta gönderdi.
64. dakikada Mendes'in pasında topla buluşan Cardoso, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
70. dakikada sağ taraftan Rashica'nın yaptığı ortada kaleci Bilal Bayazıt'ın uzaklaştıramadığı topa ceza sahası içinde Orkun Kökçü vurdu. Bilal Bayazıt'ın kurtarışının ardından çizgi üzerinde savunmada Benasser meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.
86. dakikada sol taraftan Orkun Kökçü'nün sol taraftan kullandığı kornerde Onugkha'nın ters kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
90+5. dakikada sağ taraftan Orkun Kökçü'nün yaptığı ortada, altıpasın gerisinde iyi yükselen El Bilal Touré'nin kafa vuruşunda üst direğe de çarpan top ağlara gitti. 1-0
Stat: Tüpraş
Hakemler: Ozan Ergün, Esat Sancaktar, Bahtiyar Birinci
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Emirhan Topçu, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz (Salih Uçan dk. 79), Orkun Kökçü, Rashica (Cengiz Ünder dk. 71), Cerny (Jota dk. 79), El Bilal Toure, Abraham (Devrim Şahin dk. 90+10)
Yedekler: Emir Yaşar, Emre Bilgin, Taylan Bulut, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Kayserispor: Bilal Bayazıt, Aaron Opoku, Bennasser, Denswil, Ramazan Civelek (Carole dk. 77), Furkan Soyalp (Semih Güler dk. 89), Benes, Mane (Burak Kapacak dk. 89), Mendes (Görkem Sağlam dk. 73), Cardoso (Talha Sarıarslan dk. 89), Onugkha
Yedekler: Onurcan Piri, Katongo, Mather, Tuci, Dorukhan Toköz
Teknik Direktör: Radomir Djalovic
Gol: El Bilal Toure (dk. 90+5) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz (Beşiktaş), Furkan Soyalp, Benes, Radomir Djalovic, Bilal Bayazıt (Kayserispor) - İSTANBUL