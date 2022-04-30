Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen kondisyon ve taktik ağırlıklı antrenmanın yaklaşık bir saat sürdüğü belirtildi.

Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan idmanın taktik çalışmayla sona erdiği kaydedildi.

Can Bozdoğan ve Josef de Souza'nın takımdan ayrı çalıştığı ifade edildi.

Siyah-beyazlılar, karşılaşma için bugün saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Kayseri'ye giderek kampa girecek.