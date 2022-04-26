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Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

AA - Ercan Doğan - Spor
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Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Yukatel Kayserispor ile 1 Mayıs Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Yukatel Kayserispor ile 1 Mayıs Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, Kasımpaşa ile oynanan maçta görev alan futbolcular salonda yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise istasyon koşularının ardından koordinasyon çalışmaları üzerinde durdu. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Yarını izinli geçirecek siyah-beyazlı ekip, Yukatel Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını 28 Nisan Perşembe günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

AA / Ercan Doğan - Spor

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Beşiktaş, 1 Mayıs, Spor, Haberler

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