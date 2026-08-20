Haberler

Murillo: Harika oyun oynadık, mutluyuz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Siyah-beyazlı futbolcu Amir Murillo: "Harika bir oyun oynadık, galibiyetten dolayı mutluyuz"

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i 3-0 yenen Beşiktaş'ta sağ bek Amir Murillo, iyi oynayarak avantajlı bir skor aldıklarını söyledi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan maçın ardından Murillo, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Panamalı oyuncu, iyi bir performans gösterdiklerini belirterek, "Öncelikle çok şükür bugün galip geldik. Hedefimiz deplasmana buradan avantajlı bir skorla gitmekti. Harika bir oyun oynadık, galibiyetten dolayı mutluyuz." dedi.

Takım arkadaşı Rıdvan Yılmaz'ın kalitesini bildiğini anlatan tecrübeli sağ bek, "Rıdvan'ı tanıyorum, Rıdvan'ın kalitesini biliyorum. Topu tam da o noktaya getirebileceğini, asisti yapabileceğini düşünmüştüm. Ben de doğru yerde topla buluştum, golü atmış bulundum." diye konuştu.

Amir Murillo, geçen sezon ile bu sezon arasındaki farka dair bir soruya ise "Farklılık olarak şu an daha fazla baskı yapan, önde basan, biraz daha tempolu oynayan bir takımız. Maçları da bu şekilde kazanıyoruz. Bu şekilde devam edersek ve çalıştıklarımızı sahada da uygulayabilirsek iyi sonuçlar almaya devam ederiz." yanıtını verdi.

Kaynak: AA
Kara Kartal'a yan bakılmıyor! Beşiktaş fişi ilk maçtan çekti

Kara Kartal'a yan bakılmıyor! Beşiktaş fişi ilk maçtan çekti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte Murat Başoğlu’nun yeni hayatı

Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte yeni hayatı
Bu nasıl gelenek? Düğün sonrası gelini gerdeğe hazırladılar

Bu nasıl gelenek? Düğün sonrası gelini gerdeğe hazırladılar
Batılı ülkeler, İsrail'in Doğu Kudüs'teki E1 yasa dışı yerleşim projesine tepki gösterdi

Netanyahu'ya soğuk duş! En ummayacağı 7 ülkeden veto yedi
Galatasaray Batrakov'un maliyetini açıkladı

G.Saray maliyetini açıkladı! Ateş pahası bulan da var, normal diyen de
Unutulmaz ikili yeniden buluşuyor: Bergüzar Korel, “A.B.İ” dizisinin kadrosuna katıldı

Afra Saraçoğlu'nun ayrıldığı dizide Kenan'ın yeni partneri belli oldu
Ermenistan'dan Türkiye ve Azerbaycan planı! Seçimleri kazanan Paşinyan yeni programını açıkladı

Seçimleri kazanan Paşinyan'dan yeni Türkiye ve Azerbaycan planı

Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş

Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş