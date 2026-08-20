Murillo: Harika oyun oynadık, mutluyuz

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i 3-0 yenen Beşiktaş'ta sağ bek Amir Murillo, iyi oynayarak avantajlı bir skor aldıklarını söyledi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan maçın ardından Murillo, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Panamalı oyuncu, iyi bir performans gösterdiklerini belirterek, "Öncelikle çok şükür bugün galip geldik. Hedefimiz deplasmana buradan avantajlı bir skorla gitmekti. Harika bir oyun oynadık, galibiyetten dolayı mutluyuz." dedi.

Takım arkadaşı Rıdvan Yılmaz'ın kalitesini bildiğini anlatan tecrübeli sağ bek, "Rıdvan'ı tanıyorum, Rıdvan'ın kalitesini biliyorum. Topu tam da o noktaya getirebileceğini, asisti yapabileceğini düşünmüştüm. Ben de doğru yerde topla buluştum, golü atmış bulundum." diye konuştu.

Amir Murillo, geçen sezon ile bu sezon arasındaki farka dair bir soruya ise "Farklılık olarak şu an daha fazla baskı yapan, önde basan, biraz daha tempolu oynayan bir takımız. Maçları da bu şekilde kazanıyoruz. Bu şekilde devam edersek ve çalıştıklarımızı sahada da uygulayabilirsek iyi sonuçlar almaya devam ederiz." yanıtını verdi.

Kaynak: AA