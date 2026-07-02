Beşiktaş, Ouattara ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Monaco'dan transfer ettiği 21 yaşındaki Fransız oyuncu Kassoum Ouattara ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kassoum Ouattara'nın nihai transferi hususunda AS Monaco ile anlaşmaya varılmış ve Ouattara ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kassoum Ouattara'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı