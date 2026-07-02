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Beşiktaş, Ouattara ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Ouattara ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
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Beşiktaş, Monaco'dan transfer ettiği 21 yaşındaki Fransız oyuncu Kassoum Ouattara ile 2029-30 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

Beşiktaş, Monaco'dan transfer ettiği 21 yaşındaki Fransız oyuncu Kassoum Ouattara ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kassoum Ouattara'nın nihai transferi hususunda AS Monaco ile anlaşmaya varılmış ve Ouattara ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kassoum Ouattara'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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