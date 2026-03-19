Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetti. Kolak'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Osman Gökhan Bilir yaptı.

Karşılaşmaya Beşiktaş, "Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Cerny, Asllani, Orkun Kökçü, Olaitan ve Oh" ilk 11'iyle çıktı. Konuk ekip Kasımpaşa ise "Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Kamil Ahmet Çörekçi, Cafu, Baldursson, Allevinah, Diabate, Ben Ouanes, Benedyczak" 11'iyle sahada yer aldı.

Beşiktaş, 11'inci dakikada Oh'un golüyle öne geçti. Sol kanattan Orkun Kökçü'nün ortasında ceza sahası içinde topu bekletmeden ayak ucuyla kaleye gönderen Oh, takımını öne geçirdi: 1-0. Beşiktaş, 45+2'nci dakikada farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Murillo'nun ceza sahasına gönderdiği ortaya, penaltı noktası gerisinde gelişine şık bir vuruş yapan Orkun Kökçü, topu kalecinin üzerinden ağlara gönderdi: 2-0. Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kasımpaşa, 53'üncü dakikada penaltı kazandı. Kullanılan serbest vuruşta ceza sahasındaki Arous, Murillo'nun müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Batuhan Kolak ise bu pozisyonun ardından penaltı noktasını gösterdi. 57'nci dakikada topun başına geçen Benedyczak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1. Beşiktaş, 79'uncu dakikada etkili geldi. Rashica topla ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan şutunda savunmadan seken topu Cengiz Ünder tamamlamak istedi ancak kaleci Gianniotis topu kornere gönderdi. Bu pozisyonun hemen ardından 81'inci dakikada Olaitan'ın pasında Cengiz Ünder ceza alanı çaprazında meşin yuvarlağa gelişine vurdu. Kalesini terk ederek açıyı kapatan kaleci Gianniotis gole izin vermedi. Beşiktaş, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

İLBER ORTAYLI UNUTULMADI

Geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için mücadele öncesinde stadyumda anons yapıldı ve 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Beşiktaşlı olduğu bilinen Ortaylı'nın ailesi de karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile birlikte takip etti. Ortaylı'nın torunu seremoniye futbolcularla birlikte çıkarak duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Güney tribününde de 'Bir de Çarşı'yı seviyorum. Onlar farklı' pankartı açıldı.

KÜÇÜK ÖMER KAĞAN'IN HAYALİ GERÇEK OLDU

Siyah-beyazlı küçük taraftar Ömer Kağan Karakurt'un en büyük isteği de maç öncesinde yerine getirildi. Kanser hastalığını yenen minik taraftar, orta sahada kaptan Orkun Kökçü ve Salih Uçan ile birlikte siyah, beyaz ve kırmızı balonları gökyüzüne bıraktı. Seremoniye Vaclav Cerny ile çıkan Ömer Kağan'ın mutluluğu tribünlerden büyük alkış aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı