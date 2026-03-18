Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 27'nci haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Kasımpaşa maçı hazırlıkları kapsamında basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Antrenman taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 27'nci hafta maçında yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

