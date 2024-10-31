Beşiktaş Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yla oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Beşiktaş, Kasımpaşa'yla oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL