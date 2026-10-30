Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanı hazırlıklarına antrenmanla devam etti

Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanı hazırlıklarına antrenmanla devam ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Pazar akşamı deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına basına kapalı antrenmanla devam etti. Vincenzo Italiano yönetimindeki idman yaklaşık 1.5 saat sürdü; takım yarın saat 11.30'da çalışmalarını tamamlayacak.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Pazar akşamı Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapmanın ardından yapılan taktiksel ve duran top çalışmalarıyla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, çalışmalarını yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak.