Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş, Karşıyaka'yı 89-82 Mağlup Etti

Beşiktaş, Karşıyaka'yı 89-82 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka'yı 89-82'lik skorla geçerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

İSTANBUL, -

SALON: Beşiktaş Akatlar Arena

HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Tolga Edis, Polat Parlak

Beşiktaş: Needham 17, Berk İbrahim Uğurlu, Sleva 19, Martin 2, Terry 9, Allman 18, Yiğit Arslan 10, Morgan 10, Kerem Kuthan Konan 4

Karşıyaka : McCollum 20, Webb 14, Boutsiele 15, Jefferson 5, Kenan Sipahi 2, Ozan Yılmaz, Russell 16, Hakan Sayılı, Efe Ergi Tırpancı, Muhsin Yaşar 10

1'İNCİ PERİYOT: 26-24

DEVRE: 42-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-66

5 FAUL: Terry 38.01 (Beşiktaş), Kenan Sipahi 36.33 ( Karşıyaka )

BASKETBOL Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Karşıyaka'yı 89-82 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu galibiyetle ligde üst üste 3'üncü galibiyetini aldı. Konuk ekip ise ligde 2'nci mağlubiyetini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi Yerel Haberler Basketbol Karşıyaka Beşiktaş Güncel Spor

Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor! Denizli'deki orman yangını günlerdir söndürülemedi

Alevler günlerdir söndürülemedi! Yerleşim yerleri tehdit altında

 İdam ipini alıp odasına asan Bahçeli'den dikkat çeken çıkış

İpi odaya astı ama sözleri çok sert

 Son anketten çıkan sonuç bir hayli çarpıcı! Oyları neredeyse yüzde 10'a dayandı

Son anketten çıkan sonuç bir hayli çarpıcı! Oyları neredeyse yüzde 10'a dayandı
İmamoğlu, kendisine tepki gösteren vatandaşa böyle yanıt verdi: Sen bayağı çirkinsin

İmamoğlu'nun vatandaşa yanıtı olay oldu: Sen bayağı çirkinsin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Çakar canlı yayın kazası nedir, ne yaptı? Real Madrid Barcelona maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Real Madrid Barcelona golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Lens Lille maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Lens Lille maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 28 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Yengeç, Kova, Oğlak burcu yorumu! 28 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları S Sport CANLI izle! (REAL MADRİD BARCELONA) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! S Sport Plus 4K canlı maç izle! Real Madrid Barcelona ilk 11'i! Real Madrid'in Barcelona maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Real Madrid Barcelona CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Barcelona maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Real Madrid Barcelona hangi kanalda? Real Madrid Barcelona maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Bursaspor Kütahyaspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bursaspor Kütahyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Göztepe Trabzonspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Göztepe Trabzonspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (GÖZTEPE TRABZONSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.