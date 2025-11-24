Beşiktaş, Karagümrük Maçına Hazırlanıyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanlarda kondisyon ve taktik çalışmaları üzerinde duruldu.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Pazar günü Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular kondisyon ve taktik çalıştı.
Ligde dün oynanan Samsunspor mücadelesinde forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı.Diğer futbolcular ise ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladıkları idmanı dar alanda oynanan çift kale maçlarla noktaladı.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor