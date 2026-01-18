Haberler

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş, deplasmanda Karabük Demir Kartalspor'u 94-65'lik skorla mağlup etti. İlk yarıyı 46-26 önde kapatan Beşiktaş, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak maçı kazandı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Karabük Demir Kartalspor'u 94-65 yendi.

Yenimahalle Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada devre arasına 46-26 önde giren konuk ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürerek müsabakayı 94-65 kazandı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Spor
