Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş, deplasmanda Karabük Demir Kartalspor'u 94-65'lik skorla mağlup etti. İlk yarıyı 46-26 önde kapatan Beşiktaş, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak maçı kazandı.
Yenimahalle Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada devre arasına 46-26 önde giren konuk ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürerek müsabakayı 94-65 kazandı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Spor