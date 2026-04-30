Beşiktaş kafilesi, Gaziantep'e geldi
SÜPER Lig'in 32'nci haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Gaziantep'e geldi.
SÜPER Lig'in 32'nci haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Gaziantep'e geldi.
Süper Lig'in 32'nci haftasında Gaziantep FK'nın konuğu olacak siyah-beyazlılar, mücadele öncesinde uçakla Gaziantep geldi. Kafile ardından konaklayacakları otele geçerek maç saatini beklemeye başladı. Gaziantep FK – Beşiktaş mücadelesi, yarın saat 20.00'de Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı