Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Yeni Sezon Öncesi Sağlık Kontrolünden Geçti

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Yeni Sezon Öncesi Sağlık Kontrolünden Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yeni sezon öncesi detaylı sağlık kontrolünden geçirildi.

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın Voleybol Takımımızın sporcularından; Buket Gülübay, Cansu Aydınoğulları, Ceren Karagöl, İdil Naz Başcan, Julia Szczurowska, Yasemin Özel, Zeynep Sude Demirel ve Zeynep Üzen, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçtiler.

Detaylı kan tetkikleri yapılan sporcularımız; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiler.

Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
DEM Parti, Bahçeli'nin 'Kürt ve Alevi cumhurbaşkanı yardımcısı' önerisinde el yükseltti

DEM Parti, Bahçeli'nin gündemi sallayan önerisinde el yükseltti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı

Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.