Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nda Yasemin Özel ile yollar ayrıldı

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, pasör çaprazı Yasemin Özel ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, Yasemin Özel'e emekleri için teşekkür ederek, gelecekteki kariyerinde başarılar diledi.

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, pasör çaprazı Yasemin Özel ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Kadın Voleybol Takımımızın sporcusu Yasemin Özel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Yasemin Özel'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
