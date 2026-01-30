Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nda Yasemin Özel ile yollar ayrıldı

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, pasör çaprazı Yasemin Özel ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Kadın Voleybol Takımımızın sporcusu Yasemin Özel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Yasemin Özel'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.