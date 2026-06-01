Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Iman Ndiaye'yi kadrosuna kattı

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, 2026-2027 sezonu için Fransız pasör çaprazı Iman Ndiaye ile sözleşme imzaladı. Ndiaye daha önce UCLA, VfB Suhl, Chamalieres, Keçiören ve Nilüfer formaları giydi.

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Fransız pasör çaprazı Iman Ndiaye'yi transfer ettiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Kadın voleybol takımımız, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında pasör çaprazı Iman Ndiaye ile sözleşme imzaladı. Iman Ndiaye'ye Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Genç voleybolcu, kariyerinde UCLA, VfB Suhl LOTTO Thüringen, Volley-Ball Club Chamalieres, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ve Nilüfer Belediyespor Eker formaları giydi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
