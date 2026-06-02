Haberler

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Jolien Knollema'yı transfer etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Hollandalı smaçör Jolien Knollema ile sözleşme imzaladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, smaçör Jolien Knollema'yı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın voleybol takımımız, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Hollandalı smaçör Jolien Knollema ile sözleşme imzaladı. Jolien Knollema'ya Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hollanda'da 5 Ocak 2003'te dünyaya gelen Knollema, kariyerinde sırasıyla Sudosa-Desto, Eurosped, Il Bisonte Firenze ve Allianz MTV Stuttgart formalarını giydi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi

"İran, asla olmaz dediği konuda geri adım attı"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bonservisi sudan ucuz! Trabzonspor, Cabral'ı kadrosuna kattı

4 yıllık sözleşme! Süper Lig devi günlerdir beklenen transferi bitirdi
Günler sonra ortaya çıktı! Maç bitince sokaklar savaş alanına dönmüş

Günler sonra ortaya çıktı! Hepsi birden sokağa fırlamış

CHP Sözcüsü Sarı: Mevcut durumda kurultay yapma şansı yok

Kılıçdaroğlu, Özel'in talebine kapıyı tamamen kapattı: Mümkün değil
Ebola virüsü sınırları aştı, Avrupa ve Güney Amerika alarma geçti

Virüs sınırları aştı, 2 kıta birden alarma geçti

İçişleri Bakanı Çiftçi, Kur'an-ı Kerim okudu

Ziyarete gittiği yerde, kulakların pasını sildi
Belçika hava trafiği grev nedeniyle durdu

Çalışanlar habersiz gitti, hayat durdu! Tamamı iptal edildi
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! Dikkat çeken dosya detayı

İki bakandan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret! Dikkat çeken dosya detayı