Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Jolien Knollema'yı transfer etti
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Hollandalı smaçör Jolien Knollema ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın voleybol takımımız, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Hollandalı smaçör Jolien Knollema ile sözleşme imzaladı. Jolien Knollema'ya Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Hollanda'da 5 Ocak 2003'te dünyaya gelen Knollema, kariyerinde sırasıyla Sudosa-Desto, Eurosped, Il Bisonte Firenze ve Allianz MTV Stuttgart formalarını giydi.