Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Merve Atlıer'i transfer etti
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, 2026-2027 sezonu için orta oyuncu Merve Atlıer'i kadrosuna kattı. 26 yaşındaki oyuncu, daha önce Karayolları, Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru ve Aras Kargo formalarını giydi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki oyuncuyla transferi için anlaşma sağlandı.
Kaynak: AA / Can Öcal