Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Ukraynalı forvet Roksolana Kravchuk'u kadrosuna kattı

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Ukraynalı forvet Roksolana Kravchuk'u kadrosuna kattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında 29 yaşındaki Ukraynalı forvet Roksolana Kravchuk'u kadrosuna kattı. Kulüp, Kravchuk'a hoş geldin diyerek şanlı formasıyla nice başarılar diledi.
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 29 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Roksolana Kravchuk'u kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın futbol takımımız, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Ukraynalı forvet Roksolana Kravchuk'u kadrosuna kattı. Roksolana Kravchuk'a 'Hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA