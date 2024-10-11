Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı EuroCup'a Galibiyetle Başladı

SALON: Palaborsani

HAKEMLER: Branimir Galic, Azra Music, Teo Miletic

GEAS BASKET: Conti 6, Gustavsson 8, Gwathmey 1, Makurat 14, Moore 3, Orsili 5, Spreafico 12, Trucco, Barberis, Conte

BEŞİKTAŞ: Elif Bayram 6, Evans 19, Fagbenle 17, Hillsman 13, Lazic 3, Özge Özışık 2, Winterburn 3, Hatice Gülçelik, Melek Uzunoğlu

1'İNCİ PERİYOT: 4-13

DEVRE: 18-31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 35-45

FIBA EuroCup Kadınlar K Grubu ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda İtalya'nın GEAS Basket takımını 63-49 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Beşiktaş'ta 19 sayıyla Dana Evans oldu. Bu sonucun ardından siyah-beyazlı ekip, organizasyona galibiyetle başladı.