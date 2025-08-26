Beşiktaş, Juventus'tan Tiago Djalo'yu Transfer Ediyor

Beşiktaş, Juventus'un 25 yaşındaki stoperi Tiago Djalo ile anlaşma sağladı. Genç oyuncu, yarın sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.

TRANSFER çalışmalarını sürüdüren Beşiktaş stoper hattına da bir takviye yapıyor. Siyah-beyazlılar, Juventus'un 25 yaşındaki stoperi Tiago Djalo için kulübü ve oyuncunun kendisiyle anlaşma sağladı. Portekiz vatandaşı olan genç stoper geçen sezonu Porto'da kiralık olarak geçirdi ve 17 maça çıktı. Bu akşam İstanbul'a gelecek olan Djalo, yarın sağlık kontrollerinden geçecek ve resmi imzayı atacak.

