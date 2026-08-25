Beşiktaş, Onana ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, Jean Onana'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak sonlandırıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonu başında kadrosuna kattığı Jean Onana ile yollarını ayırdı. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jean Emile Junior Onana Onana ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

26 yaşındaki futbolcu bu süreçte Marsilya ve Genoa takımlarında kiralık olarak forma giydi.

Onana, siyah-beyazlı takımda tüm kulvarlarda 16 maça çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı