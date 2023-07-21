Beşiktaş, Jean Onana ile transfer görüşmelerine başladı

Beşiktaş, Fransız ekibi Lens'te forma giyen orta saha oyuncusu Jean Onana ile transfer görüşmelerine başladığını duyurdu. Kamerunlu futbolcu geçen sezon Bordeaux'dan Lens'e transfer olmuştu.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fransız ekibi Lens'te forma giyen orta saha oyuncusu Jean Onana ile görüşmelerin başladığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jean Emile Junior Onana Onana'nın transferi konusunda, futbolcu ve kulübü RC Lens ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi? — Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023