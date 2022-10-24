Skorboarda bakanlar şaştı kaldı! Weghorst kırılması çok güç bir rekora imza attı
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Hatayspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta Wout Weghorst, 31. saniyede fileleri havalandırmayı başararak sezonun en erken golüne imza attı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlıların golcüsü Wout Weghorst attığı gol ile bu sezon bir ilki başardı.
ASİST MULEKA'DAN
Muleka'nın pasında ceza alanında topla buluşan Wout Weghorst, Beşiktaş'ı Hatayspor karşısında 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
WEGHORST, BELHANDA'YI SOLLADI
Hollandalı golcü, 31. saniyede fileleri havalandırarak bu sezonun en erken golünü attı. Weghorst'tan önce bu rekor 47 saniyeyle Adana Demirsporlu futbolcu Belhanda'ya aitti.
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