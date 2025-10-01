Haberler

Beşiktaş'ın yeni yıldızından Sergen Yalçın'a mesaj: Beni derbide oynat hocam

Beşiktaş'ın yeni yıldızından Sergen Yalçın'a mesaj: Beni derbide oynat hocam
Beşiktaş'ın yeni yıldız stoperi Tiago Djalo, cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesi Sergen Yalçın'a hazır olduğunu iletti. Djalo'nun Sergen Yalçın ile görüşerek, ''Kendimi hazır hissediyorum. Beni derbide oynatın hocam.'' dediği öğrenildi.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz ay savunma bölgesine transfer ettiği yıldız oyuncu Tiago Djalo, Kocaelispor karşısında Emirhan Topçu ile birlikte savunmanın merkezinde görev alarak büyük beğeni topladı.

SERGEN YALÇIN'A DERBİ MESAJI

Beşiktaş'ta kadrodaki yerini korumak isteyen Portekizli stoper, Galatasaray derbisi öncesi teknik direktör Sergen Yalçın ile özel bir görüşme yaptı. 24 yaşındaki savunmacının derbide oynamak istediğini Sergen Yalçın'a ilettiği ve 'Kalitemin olduğunu biliyorum. Kendimi hazır hissediyorum. Beni derbide oynatın hocam.' dediği öğrenildi.

SON KARAR SERGEN YALÇIN'IN

Bu görüşme üzerine Sergen Yalçın'ın savunma pozisyonunda kimi oynatacağına henüz karar vermediği ancak Djalo ve Emirhan Topçu ikilisinin Kocaelispor maçında olduğu gibi yeniden forma giymesinin yüksek ihtimal olduğu öğrenildi.

