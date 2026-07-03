Haberler

Beşiktaş'ın yeni transferi Kassoum Ouattara'dan taraftara mesaj Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ın yeni transferi Kassoum Ouattara, siyah-beyazlı taraftarlar ve forma için sonuna kadar mücadele edeceğini belirterek, takıma katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Kassoum Ouattara, siyah-beyazlı taraftarlar ve forma için sonuna kadar mücadele edeceğini belirtti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen 21 yaşındaki sol bek, Beşiktaş'ın dünya çapında bir kulüp olduğunu vurguladı.

Takıma katıldığı için kendisini çok iyi hissettiğini aktaran Fransız futbolcu, "Çok heyecanlıyım, bir an önce başlamak istiyorum. Takıma katılmak için sabırsızlanıyorum. Bu benim için yeni bir meydan okuma ve çok çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi ve İstanbul'u beğendiğini belirten genç oyuncu, şunları kaydetti:

"Çok güzel bir ülke, güzel bir şehir. Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Benim için bu bir ilk. Şehri zamanla keşfedeceğim. Şehir ve ülke hakkında çok iyi bir izlenime sahibim. Buradaki karşılama gerçekten olağanüstüydü."

Beşiktaş'ın transferde kendisiyle ilgilendiğini öğrendiğinde çok sevindiğini aktaran Ouattara, " Beşiktaş, hem Türkiye'de hem dünya çapında çok büyük bir kulüp. Bu yüzden Beşiktaş'ın bana ilgisini öğrendiğimde çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Transfer görüşmelerinde siyah-beyazlı yöneticilerin kendisine güven verdiğinin altını çizen savunma oyuncusu, "İlk sözlerinde, ilk temasta direkt olarak bana güvendiklerini gösterdiler. Beni tanıdıklarını, büyük işler başarabilmem için arkamda olduklarını söylediler ve bu beni hemen ikna etti. Kararı verdikten sonra ilk olarak ailemi aradım. Annem, babam, kardeşlerim ile her gün konuşuyoruz. Benim adıma çok mutlu oldular. Mücadeleci olduğumu, farklı bir yol çizmek istediğimi biliyorlar. Bana, bu meydan okuma için desteklerini hissettirdiler." değerlendirmesinde bulundu.

Ouattara'dan taraftara övgü

Yeni transfer Kassoum Ouattara, siyah-beyazlı taraftarlardan övgüyle bahsetti.

Beşiktaşlı futbolseverlerin sosyal medyada kendisine ilgi gösterdiğini aktaran Ouattara, şunları kaydetti:

"İşin doğrusu bu, benim için bir yenilik oldu. Fazlasıyla mutlu oldum ve bana çok güven verdi. Özellikle buraya gelmem konusunda beni teşvik etti. Gerçekten çok güzel taraftarımız var. Sosyal medyada taraftarlardan gördüğüm heves beni fazlasıyla motive etti ve güven verdi."

Fransız savunma oyuncusu, şöyle devam etti:

"Sahada takımı için formayı sırılsıklam edecek bir oyuncu izleyecekler. Kulübü için, taraftarları için her şeyini veren; çok koşan, aç bir oyuncu. Bendeki ilk keşfedecekleri şeyler bunlar, Kalitesi olan ve takıma katkı sağlayan birini görecekler. En büyük kalitem sanırım hiç pes etmemek. Maçı 3-0 önde de götürsek veya 3-0 geride de olsak aynı şekilde davranmayı seviyorum. Tabii ki bek oyuncusu olduğum için devamlı olarak efor sarf ediyorum. İyi bir orta açma kalitem var, iyi bir pas kalitem var, teknik olarak da iyiyim."

Ouattara, Beşiktaş taraftarına ise "Onlara, burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Bu kulüp ve takım için oynayacak, bu formayı taşıyacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Onlar için savaşmaya ve formayı sırılsıklam etmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Bu sezon takımla birlikte zaferler kazanmak için hazırım." ifadeleriyle seslendi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı

Deniz Göktaş'ın tutuklanmasından sonra... Cem Yılmaz'dan olay karar!
İranlı liderler Hamaney’in tabutu başında gözyaşlarına boğuldu

Üst düzey isimler tabutu başında gözyaşlarına boğuldu
Ankara-Niğde otoyolunda otobüs devrildi: 40 yaralı

İstanbul'dan Irak'a gidiyordu! Tam bir can pazarı yaşandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu pozisyonda gol atamadı! Maç sonunda kendisi için yaptığı yorum bomba

Bu pozisyonda gol atamadı! Maç sonu kendisi için yaptığı yorum bomba
Ülkede 10 gündür kayıp olarak aranan adam bakın nereden çıktı

Tüm ülkede 10 gündür kayıp olarak aranan adam bakın nereden çıktı
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 1. tur sonuçlandı! Efsane isim Recep Kara'dan veda

Kırkpınar'da tarihi anlar! Yılların efsane pehlivanı güreşi bıraktı
Enner Valencia'dan milli takıma veda

Valencia, ''Benden bu kadar'' dedi
Komedyen Deniz Göktaş'ın babası, polis memurunun şehit edildiği olaylara karışmış

Deniz Göktaş'ın babası bir polisin şehit edildiği olaylara karışmış

Ganalı şamandan bir iddialı kehanet daha: Onların ayaklarını bağladım

Ganalı şamandan bir olay kehanet daha: Onların ayaklarını bağladım
4 kuzeni hayattan koparan psikolog ilk kez hakim karşısında: Yayaları görsem TIR’ın altına girerdim

4 kuzeni hayattan koparan psikologdan dikkat çeken sözler