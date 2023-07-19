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Beşiktaş'ın yeni transferi Lyanco, İstanbul'a geldi

Spor Haberleri

Süper Lig devi Beşiktaş'ın Southampton ile anlaşmaya vardığı Brezilyalı stoper Lyanco, İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlılar, yıldız futbolcuyu zorunlu satın alma maddesiyle kiraladı.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ın Southampton'dan kadrosuna katmak için anlaşmaya vardığı yeni stoperi Lyanco, İstanbul'a geldi.

SATIN ALMA MADDESİYLE KİRALANDI

Siyah-beyazlı kulüp, Lyanco'yu kiralık olarak kadrosuna katmak için Southampton ile 2 milyon kiralama bedeli ve 4 milyon euro zorunlu satın alma maddesi ile anlaşmaya vardı.

3 GOLE KATKI VERDİ

Geride kalan sezon Southampton formasıyla 30 resmi maça çıkan Lyanco Vojnovic söz konusu mücadelelerde 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

İşte Lyanco'nun ilk sözleri;

Türkiye'ye gelen yıldız futbolcu, ilk sözlerinde, "Burada olduğum için çok mutluyum. Beşiktaş formasını giydiğimde elimden gelen her şeyi yapacağım. Ben de Beşiktaş taraftarları gibi heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Beşiktaş Spor Haberler

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