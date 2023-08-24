Beşiktaş'ın yeni stat isim sponsoru Beko oluyor! Kasaya 1 sene içinde çılgın para girecek

Vodafone ile olan stat sponsorluğu anlaşması bu sezon itibarıyla sona eren Beşiktaş, yeni sponsor olarak Beko ile anlaşmanın eşiğinde. Tarafların, el sıkışma aşamasına geldiği ve siyah-beyazlıların bu anlaşmayla yılda yaklaşık 8 milyon euro kazanacağı iddia edildi.