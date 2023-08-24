Beşiktaş'ın yeni stat isim sponsoru Beko oluyor! Kasaya 1 sene içinde çılgın para girecek
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Vodafone ile olan stat sponsorluğu anlaşması bu sezon itibarıyla sona eren Beşiktaş, yeni sponsor olarak Beko ile anlaşmanın eşiğinde. Tarafların, el sıkışma aşamasına geldiği ve siyah-beyazlıların bu anlaşmayla yılda yaklaşık 8 milyon euro kazanacağı iddia edildi.
Sezona stat sponsoru olmadan başlayan Beşiktaş, Beko ile görüşmelerde sona geldi. Emirates ve Gazprom'dan beklediğini alamayan siyah-beyazlıların, yeni stat sponsorluğundan yıllık 8 milyon euro kazanacağı iddia edildi.
İMZA AŞAMASINA GELİNDİ
Fanatik'te yer alan habere göre; uluslararası birçok firmayla görüşen Beşiktaş, hiçbirinden sonuç alamadı. Sezona stat sponsoru olmadan başlayan siyah-beyazlılar, Beko ile imza aşamasına geldi.
KASAYA 8 MİLYON EURO GİRECEK
Anlaşmanın son detaylarının görüşüldüğü ve Beşiktaş'ın Beko sponsorluğundan yıllık 8 milyon euro kazanacağı iddia edildi.