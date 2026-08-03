Haberler

Beşiktaş'ın rakibi belli oluyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove’yi elemesi halinde play-off turunda Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove'yi elemesi halinde play-off turunda Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekilen kura çekimi sonrası siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove'yi elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Zagreb - Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle mücadele edecek.

Kartal, ilk müsabakayı 20 Ağustos tarihlerinde Dolmabahçe'de, rövanş mücadelesini ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti, Terörsüz Türkiye yasasıyla ile ilgili muhalefet partilerine bugün ön bilgilendirme yapacak

AK Parti harekete geçti! 1 yıldır beklenen adım atılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü sunucunun paylaşımı olay oldu! Cesur tarzı yine gündemde

Yine tek hareketiyle dillere düştü!

Görüntü maalesef Türkiye'den! Parkın içindeki rezilliğe bakın

Görüntü Maalesef Türkiye'den! Bu nasıl bir rezilliktir?

Fenerbahçe'de veda! Sadettin Saran'ın prensi bavulu topladı gidiyor

Saran'ın prensi bavulu topladı gidiyor
Fatih Altaylı 'figüran' soruşturmasında ifade verdi: Kızlar günü mü var burada?

Fatih Altaylı ifade verdi: Gazetecilere garip soru
Selçuk Tepeli'den beklenmedik karar! İşte yerine gelen isim

Selçuk Tepeli'den beklenmedik karar! İşte yerine gelen isim
Britney Spears’tan Üstsüz Dans! Evindeki Görüntüler Dikkat Çekti

Britney Spears’tan Üstsüz Dans! Yine Sınırları Zorladı
Enflasyon rakamları belli oldu

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var