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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçı öncesi Lugano hazırlıklarını tamamladı

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Beşiktaş'a konuk olacak İsviçre ekibi Lugano, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Tüpraş Stadı'nda teknik direktör Mattia Croci-Torti yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Tüpraş Stadı'nda Lugano ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki ilk maçta Lugano ile 3-3 berabere kalmıştı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Beşiktaş'a konuk olacak İsviçre ekibi Lugano, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Tüpraş Stadı'nda teknik direktör Mattia Croci-Torti yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

İdman öncesinde teknik ekip ve futbolcular kısa bir toplantı yaptı. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, orta yuvarlakta yapılan top kapma çalışmasıyla devam etti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Tüpraş Stadı'nda Lugano ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki ilk maçta Lugano ile 3-3 berabere kalmıştı.

Kaynak: AA / Spor

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