Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi Neftçi Bakü oldu
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Tirana'yı geçmesi durumunda Neftçi Bakü ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, Zeljeznicar'ı eleyen Neftçi Bakü ile karşılaşacak. Konferans Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 10 Ağustos'ta, ikinci maçlar ise 17 Ağustos'ta oynanacak.
Temsilcimiz Beşiktaş, Arnavutluk ekibi Tirana'yı elemesi durumunda Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü ile karşılaşacak.
RAKİP NEFTÇİ BAKÜ
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Siyah-beyazlılar Tirana'yı elemesi durumunda, Zeljeznicar'ı eleyen Neftçi Bakü ile kozlarını paylaşacak.
MAÇLAR 10 AĞUSTOS'TA
Konferans Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 10 Ağustos'ta, ikinci maçlar 17 Ağustos'ta oynanacak.