Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi Neftçi Bakü oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Tirana'yı geçmesi durumunda Neftçi Bakü ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, Zeljeznicar'ı eleyen Neftçi Bakü ile karşılaşacak. Konferans Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 10 Ağustos'ta, ikinci maçlar ise 17 Ağustos'ta oynanacak.