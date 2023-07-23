Beşiktaş'ın transfer ettiği Jean Onana: Taraftarların etkisi çok önemli

Beşiktaş'ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens'ten transfer ettiği Jean Onana, siyah-beyazlıların teklifini kabul etmesinde taraftarların etkisinin önemli olduğunu vurguladı.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulunan Kamerunlu orta saha, " Beşiktaş'a geldiğim için kendimi süper hissediyorum. Sosyal medyada taraftarlarımızın mesajları beni gelme konusunda çok motive etti. Buraya gelmek beni gerçekten çok mutlu etti. Hiç tereddüt etmeden geldim. Motive bir şekilde buradayım. Taraftarlar benim için çok önemli. Buraya benim için çok önem arz eden Beşiktaş taraftarı için geldim" diye konuştu.

Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi? — Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023