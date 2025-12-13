Haberler

Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Bazı önemli oyuncular kadroda yer almadı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlıların kamp kadrosunda Rafa Silva, Jota, Jonas Svensson, Mustafa Hekimoğlu ve Cengiz Ünder yer almadı.

Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Gabriel Paulista, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Necip Uysal, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, David Jurasek, Devrim Şahin, Emirhan Topçu.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
